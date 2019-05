Tuttosport - L'Atletico Madrid piomba su Hysaj: formulata l'offerta, il Napoli chiede il doppio

L'arrivo di Giovanni DI Lorenzo al Napoli, confermato da diverse fonti, potrebbe aprire alla cessione di Elseid Hysaj. L'edizione di oggi di Tuttosport riporta di un interessamento dell'Atletico Madrid per il terzino albanese, per il quale i colchoneros avrebbero messo sul piatto un'offerta 20 mln: il Napoli - si legge - almeno chiede esattamente il doppio per lasciar partire il capitano dell'Albania.