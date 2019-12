Tuttosport - L'avvocato di Allan a Napoli: da un cavillo ha spiegato il motivo dell'ammutinamento

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa sapere che ieri è arrivato a Napoli l’avvocato milanese di Allan per mettere a punto la strategia difensiva del suo assistito e che si baserà su di un punto: nel contratto che hanno firmato i calciatori con il Napoli, a quanto pare c’è scritto che devono godere del giorno di riposo entro i due giorni successivi alla partita giocata. Ma era un mese che la squadra non riusciva a prendersi questa giornata di stop ed ecco il perché di quella reazione post Salisburgo.