Tuttosport - L'Inter si inserisce per Llorente: Conte lo vuole come vice-Lukaku

Anche l'Inter si inserisce nella corsa a Fernando Llorente. Per completare l'attacco, scrive l'edizione odierna di Tuttosport, Conte ha chiesto anche un attaccante di scorta che possa prendere il posto di tanto in tanto di Lukaku: "Qui l’obiettivo (considerato che Milik proprio non scalda) è Fernando Llorente che Conte e Marotta avevano già avuto alla Juve e che anche per le qualità morali è un giocatore stimatissimo dai due - si legge -. Al momento la società fa melina sull’argomento: un po’ perché bisogna ancora perfezionare l’arrivo di Sanchez (atteso a Milano per stasera o, al massimo, domani), un po’ perché per prendere Llorente sarebbe necessaria la cessione di Matteo Politano"