Tuttosport - L'Udinese ritrova De Paul e Troost-Ekong dopo le critiche, ancora out Sema

L'Udinese si prepara per la sfida contro il Napoli di Ancelotti. Come riporta l'edizione di oggi de Tuttosport, i bianconeri affronteranno gli azzurri "senza gli infortunati Samir e Sema (a rischio anche per la Juve), Luca Gotti potrebbe riconfermare qualche elemento schierato mercoledi". "Sfida alla quale - si legge - prenderanno parte William Troost-Ekong e Rodrigo De Paul, tenuti a riposo in Coppa e recentemente finiti nel mirino delle critiche