Tuttosport - La crisi di risultati non ha alterato la fiducia di ADL in Ancelotti: c'è stima totale

La differenza visione sul ritiro non mette in discussione il rapporto tra presidente e allenatore, anzi. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che la crisi di risultati non ha alterato la fiducia che De Laurentiis nutre nei confronti di Ancelotti. Lo stima, neanche per un momento lo ha messo in discussione e vuole renderlo noto a tutti. Lo ha fatto parlando alla radio ufficiale ma anche coi fatti. Si rema uniti verso la stessa direzione, seppur con idee diverse, per il bene del Napoli. Nella speranza di una svolta. Magari già stasera.