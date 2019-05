Tuttosport - La Juve sfida il Napoli: occhi su Trippier

La Juventus sfida il Napoli per Kieran Trippier. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di TuttoSport il club bianconero ha messo nel mirino il terzino del Tottenham classe '90, da tempo accostato agli azzurr in vista del prossimo mercato estivo. Per il quotidiano la Juve starebbe seguendo anche un altro calciatore monitorato dal Napoli: quell' Alejandro Grimaldo del Benfica che ormai da più di un anno è nella lista di Giuntoli.