Tuttosport - La lista di Mancini per Euro 2020: Meret e Insigne sicuri del posto, dubbio Di Lorenzo

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha le idee piuttosto chiare sui convocati per Euro 2020. Sono pochi i posti a disposizione da colmare. Il quotidiano Tuttosport fa sapere che per il Napoli sono sicuri di un posto Meret a porta e Insigne in attacco. Resta in bilico Di Lorenzo, nonostante la bella prova di martedì scorso. Il terzino azzurro dovrà vedersela con Izzo che, a differenza sua, può essere utilizzato anche da centrale. Sarà questo uno dei ballottaggi da sciogliere.