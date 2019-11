Tuttosport - La Questura pensa anche ad agenti in borghese per tutelare i giocatori del Napoli

I casi di criminalità che hanno colpito le mogli alcuni giocatori del Napoli, sono ancora al centro dell'attenzione mediatica e non solo. L'edizione di oggi di Tuttosport svela un retroscena riguardante le contromisure che si starebbe pensando di attuare: "Tuttavia si è scatenata la psicosi che possano esserci vere e proprie aggressioni ai calciatori del Napoli e la Questura di Napoli sta monitorando con grande discrezione il fenomeno, per capire se sia il caso di fare proteggere gli atleti da agenti in borghese".