Tuttosport - La virata di Gattuso: 4-3-3 ed una nuova disposizione in campo

Non solo il piano emotivo, ma RIno Gattuso intende apportare alcuni accorgimenti tattici a partire dal modulo: si tornerà al 4-3-3 e soprattutto il Napoli si disporrà in campo con meno spazi tra i reparti. Lo spiega l'edizione odierna di Tuttosport, che riassume così le idee del nuovo allenatore del Napoli: "L’intenzione di Gattuso è rendere la squadra azzurra meno permeabile rispetto alla gestione Ancelotti. Pugno di ferro, ma non troppo. Gli azzurri andranno sì in ritiro in vista della sfida interna di domani alle 18 contro il Parma, ma soltanto da stasera come da prassi. Grazie alla carica e all’approccio diretto di Gattuso, i calciatori sono apparsi meno tesi rispetto alle ultime settimane".