Tuttosport - La vittoria di ADL: tifosi con lui, la squadra chiede incontro ma lui procede legalmente

Una prima vittoria il presidente De Laurentiis l’ha già ottenuta: tutta la tifoseria si è, direttamente o indirettamente, schierata dalla sua parte nella battaglia contro lo spogliatoio in rivolta. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport all'indomani della contestazione dei tifosi alla squadra: "Il patron ieri è stato messo al corrente telefonicamente dal dirigente Alessandro Formisano di quanto stava succedendo all’esterno dello stadio San Paolo, e dal figlio Edo dall’interno dell’impianto, durante il primo allenamento della squadra a porte aperte. O per meglio dire, socchiuse: la seduta era solo per gli abbonati, ma dei circa 10mila sono arrivati a Fuorigrotta soltanto in 500. Domani tornerà il campionato con l’anticipo contro il Genoa, proprio a Fuorigrotta, e De Laurentiis non dovrebbe essere in tribuna. Resterà a Napoli fino a sabato, in compagnia della moglie Jacqueline e dell’ad Andrea Chiavelli, però non si avvicinerà al San Paolo, né tantomeno ai calciatori. La squadra vorrebbe un confronto e lui lo sta negando, andando avanti per la sua strada, che sarà quella giudiziaria".