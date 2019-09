Tuttosport - Llorente fa la differenza: mai il Napoli ha avuto un'alternativa così esperta e decisiva

Non solo Di Lorenzo, che è già una certezza e presto verrà convocato da Mancini. Il quotidiano Tuttosport elogia anche l'acquisto di Eljif Elmas, il classe '99 sembra già un veterano. Ha capito ciò che chiede Ancelotti e la sua resa finora è anche superiore alle aspettative, già alte, che il tecnico riponeva in lui. La ciliegina sulla torta però il Napoli l'ha messa in attacco: Lozano è il futuro crack, ma Llorente fa già la differenza: mai il Napoli - si legge - aveva avuto un'alternativa così esperta e decisiva. Nei 45' finora giocati ha inciso con un assist e gol.