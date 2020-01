Tuttosport: "Llorente incedibile, Napoli dubbioso sulle condizioni fisiche di Mertens"

Fernando Llorente resterà al Napoli fino al termine della stagione. Lo afferma Raffaele Auriemma, che scrive così sull'edizione odierna di Tuttosport: "E’ stato tolto dal mercato Llorente, nonostante sia stato contattato da diverse società, in particolare Barcellona e Inter: il Napoli non si fida delle condizioni fisiche di Mertens e non vuole prendere altri attaccanti centrali a gennaio.