Tuttosport - Lozano, ADL ha già pronti i 42mln del cartellino: si attende il via libera di Raiola

Il nome di Hirving Lozano è tornato fortemente d'attualità per il Napoli, alla luce del braccio di ferro in corso con il Real Madrid per James Rodriguez. Come scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, infatti, il club azzurro sta ragionando con Mino Raiola, manager del messicano, sulla questione diritti d'immagine.

DETTAGLI - Per quanto riguarda il cartellino, invece, Aurelio De Laurentiis avrebbe già pronti i 40 milioni (più 2 di tasse) da versare nelle casse del PSV non appena la trattatia con l'agente sarà chiusa. D'altronde il Chucky pare aver rotto con van Bommel, che l'ha escluso dall'esordio in Eredivisie. Indizio? Chissà: l'affare potrebbe essere ormai prossimo alla conclusione.