Tuttosport - Mertens a due gol da Maradona: può eguagliare Diego già a Lecce

Fosse per lui, le giocherebbe tutte. Ma Ancelotti vuole preservare le energie del gruppo in vista dei prossimi impegni. Per questo motivo, domani a Lecce Dries Mertens potrebbe anche partire dalla panchina. Il belga è a due gol dai 115 di Maradona, secondo posto nella classifica all-time dei marcatori azzurri, ma ha giocato sempre le ultime e dunque potrebbe lasciar spazio agli altri almeno inizialmente. Il record è ad un passo e già domani può raggiungerlo a prescindere dal posto da titolare o dall'iniziale panchina: per lui, infatti, ci sarà comunque spazio. Lo riporta Tuttosport.