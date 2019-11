Tuttosport - Milik e Ghoulam, nuovi problemi: fuori causa per il Milan

Ancora problemi per Milik e Gholam. Del polacco e dell'algerino scrive così l'edizione odierna di Tuttosport: "Fuori causa Arkadiusz Milik che deve fare i conti con una sofferenza miotendinea nella zona addominale. Alla seduta tecnica di ieri non ha partecipato il solo Faouzi Ghoulam che sembra essersi di nuovo infortunato mentre Mario Rui ha svolto soltanto una parte della seduta in gruppo, mentre per la parte restante ha svolto lavoro personalizzato. A distanza di 48 ore dalla sfida contro il Milan si può ipotizzare che Ancelotti non potrà disporre dell’algerino, mentre il portoghese potrebbe essere impiegato a mezzo servizio"