Tuttosport - Napoli-Genoa, ADL indeciso: deciderà solo all'ultimo momento se andare al San Paolo

L'edizione di oggi de Tuttosport spiega come non sia ancora chiaro se il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà presente stasera al San Paolo per la sfida contro il Genoa: "Il patron non ha ancora deciso, anche ieri è rimasto chiuso nella suite dell’hotel Vesuvio, in compagnia della moglie Jacqueline e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli, dove ha ricevuto visitatori e facendo telefonate per individuare il modo migliore di attaccare la squadra sul piano giudiziario. Non ha raggiunto il ritiro di Castelvolturno e soltanto in giornata deciderà se andare al San Paolo per la sfida Napoli-Genoa".