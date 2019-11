Tuttosport - Napoli già con le spalle al muro, rimuginare su errori arbitrali non serve

Napoli già con le spalle al muro. Titola così l'edizione odierna di Tuttosport nella pagina dedicata agli azzurri, con Raffaele Auriemma che scrive: "Il modo migliore per buttare giù l’amarezza di una notte da dimenticare è quello di tuffarsi nuovamente nel lavoro, pensando alla prossima partita. Ieri mattina il Napoli era già in campo a Castelvolturno, per dimenticare il pari con l’Atalanta, che non ha rispecchiato il reale andamento del match. Rimuginare serve a poco, meglio concentrarsi sulla Roma che ha sostituto il Napoli al quarto posto e domani ci sarà un pesantissimo confronto diretto all’Olimpico. Non sarà della gara Carlo Ancelotti, squalificato dal giudice sportivo per una giornata, dopo l’arroventato finale di mercoledì sera per aver “contestato una decisione arbitrale”. Stessa sanzione anche per il team manager Giovanni Paolo DeMatteis. Allora basta rimpianti, meglio recuperare energie e il maggior numero di calciatori per permettere di tirare il fiato a chi ha speso di più".