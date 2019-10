Tuttosport: "Niente conferenza, la soluzione migliore dopo l'esclusione di Insigne a Genk"

Come di consueto, quando c'è la Champions League in settimana Carlo Ancelotti non tiene nessuna conferenza stampa nella giornata di campionato che la succede. Non una novità, niente di ricollegabile al caso Insigne. E il silenzio del Napoli viene apprezzato da Tuttosport: "Parafrasando un antico adagio verrebbe da dire che per Ancelotti il silenzio è Toro. Sì, proprio con la T iniziale, per ricordare che domani il Napoli sfiderà a casa loro i granata, inviperiti dopo il ko di Parma, e il coach azzurro non terrà la consueta conferenza prepartita. Probabilmente si tratta della soluzione migliore, così da spegnere gli ultimi lapilli dell’incendio divampato dopo l’esclusione di Insigne a Genk".