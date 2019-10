Tuttosport - Novità in attacco domani: possibile attacco 'pesante' con la Spal

Il Napoli lavora in vista della Spal. Domani possibili novità di formazione soprattutto in attacco. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che, tra le opzioni, non è da escludere la contemporanea presenza sia di Milik che di Llorente, entrambi in panchina contro il Salisburgo. Poche ore e tutti i dubbi di Ancelotti si trasformeranno in scelte ufficiali.