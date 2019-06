Tuttosport - Pressing Torino per Verdi: piace anche Mario Rui, i granata cercano lo sconto

Il Torino continua a lavorare per Simone Verdi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i granata sono in pressing sul fantasista del Napoli, corteggiato anche dalla Sampdoria. Il Toro, al momento, pare la destinazione più concreta: Mazzarri e Cairo l'avrebbero già voluto a gennaio: per arrivare alla fumata bianca, il Napoli dovrebbe abbassare le pretese rispetto ai 25 milioni che rappresentano la prima richiesta di De Laurentiis. Al Torino, infine, piace anche Mario Rui: in questo caso, la valutazione parte da 18 milioni di euro, cifra che non convince il Torino.