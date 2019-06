Tuttosport - Prima Verdi, poi Ounas: l'Atalanta sulle tracce degli esterni azzurri

Intrecci di mercato che vedono il Napoli al centro di diverse voci. L'edizione odierna di Tuttosport analizza le situazioni di Simone Verdi ed Adam Ounas: "Prezzi che potranno scendere in base agli incastri che andranno a concretizzarsi. A Verdi ha pensato ad esempio l’Atalanta, che ora avrebbe virato su Ounas (sempre del Napoli) liberando una corsia al Toro per far tornare alla base il prodotto del settore giovanile del Milan. Per Verdi, tuttavia, c’è anche la concorrenza della Samp"