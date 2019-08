Tuttosport - Rinnovo Milik in alto mare, se Arriva Icardi può essere ceduto

Questione rinnovo bloccata per Arek Milik, che potrebbe anche finire a sorpresa sul mercato nel caso in cui il Napoli riuscisse ad arrivare a Mauro Icardi. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega: "L’arrivo di Icardi, aprirebbe le porte alla cessione di Milik, col Barcellona out per affaticamento. Sul contratto, scadenza 2021, siamo in alto mare e questa situazione va valutata".