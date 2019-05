Tuttosport - Sarri-Juve, entro il weekend l'addio al Chelsea: ecco quando può arriva l'annuncio bianconero

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina bianconera. Giovedì l'agente di Maurizio Sarri sarà a Londra per parlare con il Chelsea. E' pronto a chiudere coi bianconeri, a meno di ripensamento i Blues vorrebbero andare su Frank Lampard che ieri ha fallito la promozione in Premier League con il suo Derby County. Sarri potrebbe liberarsi dal Chelsea entro il week-end e diventare ufficialmente l'allenatore della Juventus all'inizio della prossima settimana.