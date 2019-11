Tuttosport - Sei gare senza vittoria, obbligatoria inversione di tendenza

Dopo il pareggio di Milano, sono sei le gare senza vittorie del Napoli e un’inversione di tendenza è tanto obbligatoria quanto difficile. L'analisi amara è di Tuttosport, che commenta così il momento del Napoli: "La già delicata trasferta di Liverpool, sarà caratterizzata da ulteriori malumori quando nelle prossime ore, la squadra azzurra riceverà la raccomandata che informerà il congelamento dei pagamenti della squadra dell’ultimo stipendio in attesa poi di decurtarli decurtarli fino al 50%. La reazione di De Laurentiis già annunciata andrà in scena oggi al suo rientro da Los Angeles, salvo ultimi ripensamenti, al momento non preventivabili. Anzi, quello di domani sembra essere solo il primo passo del presidente De Laurentiis che intende rivalersi nei confronti dei giocatori chiedendo anche il risarcimento per il danno di immagine causato al club con l’ammutinamento post Napoli-Salibsurgo: la battaglia tra società e calciatori sembra essere solo al primo step".