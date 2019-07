Tuttosport sicuro: "Lozano torna nome caldo, c'è l'approvazione di Ancelotti"

Torna di moda il nome di Hirving Lozano. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport sull'attaccante messicano: "Se James si allontana, Icardi è in stand-by, se Nicolas Pepè del Lille sembra irraggiungibile per la concorrenza spietata del Psg, allora il nome caldo, mai abbandonato, è quello di Hirving Lozano. Non è una prima punta, ma è stato segnalato da Ancelotti che sarebbe soddisfatto dell’arrivo del 23enne messicano del Psv".