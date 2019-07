Tuttosport su James: "Real aspetta eventuali proposte d'acquisto prima di cederlo al Napoli in prestito"

Dulcis in fundo, James Rodriguez. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, il fantasista potrebbe essere la ciliegina sulla torta del mercato del Napoli, ma resta ancora da attendere l'evolversi della situazione: "Il colombiano è in vacanza ed il Real Madrid aspetta proposte di acquisto del suo cartellino, prima di cederlo al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Valore dell’operazione: tra i 5 e i 10 milioni di euro, più l’ingaggio da 6,5 milioni annui".