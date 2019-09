Tuttosport sull'infortunio di Elmas: "Radiografie non preoccupano nonostante caviglia fosse gonfia, oggi torna a Napoli"

Il Napoli torna al lavoro: si comincerà oggi a Castelvolturno, con Ancelotti che aspetterà l’arrivo dei vari nazionali e il primo a fare rientro potrebbe essere Eljif Elmas che ieri mattina, durante l’allenamento con la Macedonia, ha subito un infortunio del tutto casuale. L'edizione odierna di Tuttosport cerca di fare chiarezza sulle condizioni fisiche del centrocampista macedone: "In uno scontro di gioco con un compagno di squadra, Tomislav Iliev, il centrocampista ha subito un colpo alla caviglia destra ed è rimasto a terra dolorante. Le radiografie a cui si è sottoposto in ospedale non hanno fornito un quadro preoccupante, nonostante la caviglia fosse gonfia. Elmas è stato escluso dalla sfida di oggi contro la Lettonia e potrà rientrare a Napoli per essere visitato dal responsabile dello staff sanitario del Napoli".