Tuttosport svela: "Ecco perchè Allan ed Insigne sono stati i più multati"

I più sanzionati dalle multe del club sono stati Allan e Lorenzo Insigne. A spiegarne i motivi è l'edizione odierna di Tuttosport: "Si potrebbe chiudere un capitolo buio di questa stagione, dagli spintoni di Allan al vicepresidente Edoardo costati al brasiliano 230mila euro di ammenda e che rappresenta l'insieme di due violazioni: un 25 per cento per la diserzione del ritiro e l'altro 25 per il "comportamento inadeguato" nei confronti del vicepresidente, fino alla collera dei tifosi subita dalla squadra in occasione dell’allenamento a porte aperte al San Paolo del 7 novembre. E Insigne? Il capitano è alle prese con le cure per la contusione al gomito e per lui restano i 300mila euro di multa, commisurata in un 25% per il rifiuto di andare in ritiro e l'altro 25, a mo' di aggravante, perché nella qualità di capitano aveva disatteso un ordine della dirigenza".