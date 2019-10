Tuttosport svela: "Insigne dopo l'esclusione ha reagito da capitano: è andato ad incitare i compagni prima del match"

Lorenzo Insigne aveva accettato senza fare troppe polemiche la scelta di Carlo Ancelotti di mandarlo in tribuna contro il Genk. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "E Insigne si è comportato da capitano esemplare: non ha gradito l’esclusione, ma è andato a incitare i compagni prima di spostarsi sugli spalti. La polemica resta ed è stata per tratti anche feroce. Hanno preso malissimo l’esclusione due fratelli di Insigne, Antonio e Marco, che su Instagram avevano commentato un post in cui venivano riepilogati con tanto di elogio i numeri di Insigne nella stagione in corso (6 presenze, 3 gol e 3 assist, per la media di una rete o di un assist ogni 63,3 minuti) mediante emoticon di perplessità e frasi anche forti".