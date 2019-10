Tuttosport - Tocca a Milik: a caccia del primo gol in azzurro. Farà coppia con Younes

Il Napoli per battere il Verona punta su Arek Milik, scrive quest'oggi Tuttosport raccontando che il polacco cercherà il primo gol in azzurro in stagione. Al suo fianco dovrebbe esserci Amin Younes, alla prima da titolare in stagione. Out Lozano, alle prese col fuso orario dopo il viaggio di ritorno dal Messico.