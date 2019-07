Tuttosport - Torino pronto a chiudere per Verdi. E pressing per Mario Rui

Il Torino ha intenzione di allestire una rosa importante in vista della prossima partecipazione all'Europa League. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Tuttosport, il club granata sarebbe pronto a mettere le mani su Simone Verdi ma non solo: oltre all'ex Bologna (per il quale il Torino pagherà una cifra intorno al 17 mln), infatti, il club di Cairo starebbe aumentando il pressing anche per Mario Rui, pronto a cambiare aria dopo l'ultima stagione in azzurro.