Tuttosport - Toro su Verdi e Mario Rui: rilancio dei granata, previsto summit tra i club

Simone Verdi e Mario Rui, due dei nomi appetiti dal Torino per questa sessione di mercato. Il club granata ha messo gli occhi sui due azzurri, ma sarà necessario un incontro tra i club per diminuire le distanze: secondo quanto scrive oggi Tuttosport, per Verdi il Torino sarebbe disposto ad inserire dei bonus accanto ai 18 mln offerti, mentre per Mario Rui il Napoli chiede 15 mln ma i granata ne offrono dieci. Entro la fine della settimana - si legge - è previsto un summit tra i club entro la fine della settimana, per cercare di chiudere l'affare.