Tuttosport - Trend deludente, già partito il toto-allenatore per il post Ancelotti: Gattuso in pole

Il Napoli ha estremo bisogno di una vittoria. I tre punti per la squadra azzurra mancano ormai da troppo tempo, e proprio questo susseguirsi di risultati negativi ha messo la figura di Carlo Ancelotti sulla graticola. Resta l'ombra, dunque, di Gattuso sulla panchina azzurra, come conferma anche Tuttosport: "Un trend ricco di delusioni che nel quartier generale azzurro ha già fatto scattare il toto-allenatore. Al momento per un’eventuale sostituzione di Ancelotti è in vantaggio Gattuso, fantasma da scacciare con una vittoria convincente a Udine".