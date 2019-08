Tuttosport - Verdi-Torino, ADL fa lo sconto all'amico Cairo: le cifre

Non ci sono grosse novità sul futuro di Simone Verde secondo Tuttosport, che scrive come rappresenti comunque la ciliegina che Walter Mazzarri vorrebbe per completare il suo Torino. Aurelio De Laurentiis - si legge - avrebbe accettato di fare uno sconto, scendendo da una richiesta di 25 milioni ad una da 22, ma prima il club granata deve avere la certezza che d'azzurro si vesta uno tra Lozano e James. I rapporti tra Cairo e De Laurentiis sono ottimi, i due sono alleati in Lega e si sentono spesso e volentieri.