Tuttosport: "Verdi vuole togliersi uno sfizio contro chi non ha creduto fino in fondo in lui"

Partita particolare quella di oggi per Simone Verdi, che per la prima volta da quando ha lasciato il Napoli se lo ritroverà di fronte da avversario. L'attaccante del Torino è carico, concentrato, desideroso di togliersi qualche sfizio nei confronti di chi lo ha subito ceduto, non credendo fino in fondo nelle sue potenzialità. Ai piedi del Vesuvio giocava poco, a Torino invece è più sereno, ha tutta la fiducia dell'ambiente e può far vedere tutte le doti mostrate a Bologna. Lo riporta Tuttosport.