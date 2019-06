Tuttosport - Veretout, la compagna dice no a Napoli: avanza la Roma

La Roma avanza per Jordan Veretout, anche in seguito ad alcune uscite social della compagna del centrocampista della Fiorentina nelle quali si manifestava qualche perplessità sul trasferimento a Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che parla così del mercato in mediana dei giallorossi: "Anche la figura di Nzonzi, in questa ottica, è sotto osservazione. Serve dunque un regista. I profili monitorati sono quelli di Bruno Guimaraes (Atletico Paranaense), Florentino (Benfica) e Veretout (Fiorentina), soprattutto dopo il no al Napoli fatto trapelare via social dalla compagna del francese".