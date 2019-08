Tuttosport - Vertice di mercato a Capri tra ADL e Giuntoli: oggi la resa dei conti per Icardi

Sogno Icardi, realtà Llorente, senza dimenticare il giovane Campana e alcuni colpi da piazzare nel mercato in uscita. Sull'edizione odierna di Tuttosport si fa il punto della situazione in casa Napoli, con attenzione in particolar modo al reparto offensivo: "De Laurentiis e Giuntoli hanno toccato tutti i temi nella giornata trascorsa ieri a Capri, isola scelta dal ds del Napoli per trascorrere un po' di relax fino a domani. Oggi ci sarà la resa dei conti: scadrà l’ultimatum concesso a Icardi e se l’argentino non cambierà idea, il Napoli punterà tutto su Llorente".