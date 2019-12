Tuttosport - Younes può chiedere la cessione in Bundes, altri due azzurri in partenza

Con l'apertura del mercato, saranno diverse le operazioni da gestire in casa Napoli. Non solo acquisti, ma anche il capitolo cessioni sembra essere corposo in casa azzurra già nella sessione invernale di calciomercato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Tuttosport, che si sofferma in particolare su due nomi: "L’attaccante che ora potrebbe andare via è Llorente, richiesto da Conte all’Inter come vice Lukaku: operazione che potrebbe lasciare immaginare l’arrivo di Ibra a Napoli. Anche Younes potrebbe chiedere di essere ceduto in Bundesliga, così come Gaetano che ha bisogno di trovare continuità".