Tuttosport - Zielinski, altro che via da Napoli: tutto falso, polacco stizzito dalle fake news

Tanto rumore attorno al Napoli nelle ultime ore, con un numero preoccupante di fake news che starebbe animando l'ambiente partenopeo. Diverse legate a Piotr Zielinski e la compagna Laura, come racconta Tuttosport: "Ma le fake news su Zielinski non sono finite qui. Secondo alcuni, la moglie Laura sarebbe scappata in Polonia, a casa dei genitori in Slesia, in preda al panico. La fake news ha fatto il giro d’Europa, provocando il malumore dei due ragazzi: la consorte di Zielinski è tornata in Polonia per accompagnare il marito convocato in Nazionale, come fa di solito quando la rappresentativa polacca inserisce Zielinski nella lista dei calciatori da utilizzare. Piotr e Laura si sono anche innervositi per le false voci propagatesi sulla loro presunta volontà di lasciare Napoli".