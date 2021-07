Ubriachi e ammassati: incubo virus in Inghilterra

"Ubriachi e ammassati. Inghilterra in allarme, incubo virus", titola stamane La Gazzetta dello Sport sulla situazione in Inghilterra. Una volta certe cose accadevano nei paesi spesso irrisi dalle austere nazioni del nord Europa, ma Boris Johnson è pronto a adeguarsi: se l’Inghilterra dovesse vincere la finale dell’Europeo, lunedì potrebbe scattare un giorno extra di festa. Boris Johnson si è scoperto all’improvviso tifoso del calcio, dopo non aver mai amato particolarmente questo sport. Ha seguito la semifinale contro la Danimarca al fianco dell’ultima moglie, Carrie Johnson, dalla tribuna di Wembley, indossando la maglia della nazionale. Sicuramente non saranno sfuggiti al suo sguardo gli ammassamenti di persone in uno stadio che, a partire da Italia-Spagna, è stato riaperto a sessantamila persone. L’aumento progressivo della capienza rientra nel programma del governo che sta cercando di monitorare l’impatto del Covid con il ritorno di un numero consistente di persone agli eventi. I primi risultati dello studio dovrebbero essere rivelati prima di domenica e come ha dichiarato il ministro ombra dello sport, Alison McGovern "dovrebbero renderli pubblici. Se non lo faranno, dovranno spiegare la ragione di questa omissione".

E il rischio c'è ed è alto: ieri oltre 30mila positivi e 35 decessi. Le immagini dei festeggiamenti dopo la semifinale con la Danimarca, con le persone ubriache sugli autobus, nelle metropolitane e a Londra, hanno fatto il giro del mondo .L’Europeo rischia di rivelarsi un focolaio.