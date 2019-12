Udinese-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: KK-Manolas dall'inizio, out Mertens e Callejon

Carlo Ancelotti sta studiando proprio in queste ore la formazione da schierare alle 18 contro l'Udinese di Gotti. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, il tecnico di Reggiolo dovrebbe confermare la coppia centrale titolare (Koulibaly-Manolas), schierando Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. In avanti attacco composto da Llorente e Lozano, con Mertens in panchina così come Callejon, sostituito da Elmas sulla destra.