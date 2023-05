Udinese-Napoli, probabili formazioni Tuttosport: Spalletti coi 'titolarissimi'

Spalletti giocherà con i titolarissimi. Come riportato da Tuttosport, il Napoli affronterà l'Udinese alla Dacia Arena con il miglior undici possibile

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti giocherà con i titolarissimi. Come riportato da Tuttosport, il Napoli affronterà l'Udinese alla Dacia Arena con il miglior undici possibile. Dovrebbe rimanere in panchina Elmas, a cui saranno preferiti ancora Zielinski a centrocampo e Lozano in attacco. Di seguito le probabili formazioni secondo il quotidiano.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Nestorovski, Pereyra

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia