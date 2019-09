Uefa, tra due settimane sarà approvata la terza coppa dopo Champions ed Europa League: i dettagli

Il calcio si appresta a vivere un momento di rivoluzione, almeno per ciò che riguarda il palinsesto delle coppe europee. E anche Aurelio De Laurentiis, uno dei dirigenti dell'ECA, partecipa al cambiamento. Il 24 settembre, all’Esecutivo Uefa di Lubiana, sarà approvata la terza coppa - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - che entrerà in scena dal 2021: il nome non è stato ancora deciso, ma si giocherà il giovedì come l’Europa League, con finale il mercoledì della settimana della finale Champions.