Ultima chiamata: Calzona ha analizzato i problemi della squadra

Lo scrive Il Mattino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro il Cagliari di domenica torna in campo il Napoli di Francesco Calzona, che alle 18 sarà ospite del Sassuolo al Mapei Stadium per il recupero della giornata posticipata per la Supercoppa in Arabia. "L'ultima chiamata per il Napoli per salvare la stagione", scrive Il Mattino, che spiega come gli azzurri siano ormai all'ultima chance per poter rimanere aggrappati al treno Europa in vista della prossima annata.

Calzona carica i suoi, dopo i pareggi con Barcellona e Cagliari analizza i problemi degli azzurri, che contro i neroverdi hanno solo la vittoria come risultato a disposizione.