Ultimatum al Sassuolo: il termine ultimo per Raspadori

Giacomo Raspadori è il grande oggetto del desiderio del Napoli, che non pare però disposto a tutto per accaparrarsi il talento neroverde. I campani hanno messo sul piatto 32 milioni di euro, 5 in meno di quelli richiesti dal Sassuolo.

L'impressione - scrive l'edizione odierna de Il Mattino - è che Carnevali dovrà presto decidere se prendere o lasciare: mercoledì è in programma un vertice nel quale, con ogni probabilità, il club emiliano scoprirà definitivamente le carte. Siamo dunque entrati nella settimana decisiva per l'attaccante classe 2000.