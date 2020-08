Ultimatum Boga, il Napoli fa l'offerta: sul piatto 25 mln più una contropartita, le ultime

Il Napoli aspetta entro Ferragosto una risposta dal Sassuolo per Jeremie Boga. A scriverlo, l'edizione odierna del quotidiano 'Il Mattino' che parla di un club partenopeo non disposto a tirarle per le lunghe: la proposta presentata da Giuntoli è di 25 milioni di euro più il cartellino di uno tra Ounas e Younes. Il Napoli non è disposto a spendere 40 milioni di euro e se la risposta sarà no, il ds azzurro dirà a Gattuso di rassegnarsi.