Ultime da Milano: due squalificati per Pioli che pensa al rilancio di un attaccante

Prime indiscrezioni sulla formazione che Pioli manderà in campo sabato nella sfida contro il Napoli. L'allenatore dovrà fare a meno di due squalificati come Calhanoglu e Bennacer, al posto di quest'ultimo pronto Biglia mentre, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe rivedere il campo anche Rebic. L'esterno, arrivato in estate, ha giocato pochissimo e spera di ritagliarsi il suo spazio già a partire da sabato pomeriggio.