Ultimo test a Castel di Sangro con Osimhen recuperato e (nuovamente) blindato

Titoli di coda sul secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Quest'oggi il Napoli chiude la preparazione con il sesto e ultimo test

Titoli di coda sul secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Quest'oggi il Napoli chiude la preparazione con il sesto e ultimo test contro l'Apollon Limassol e Rudi Garcia avrà finalmente a disposizione quasi tutto l'organico (ad eccezione degli acciaccati Anguissa, Demme e Gaetano comunque sulla via del recupero) considerando che ieri è rientrato in gruppo anche Victor Osimhen e magari qualche minuto potrà giocarlo anche l'ultimo arrivato Jens Cajuste, classe '99 del Reims ieri annunciato ufficialmente poco prima di entrare in campo per svolgere tutto l'allenamento con i nuovi compagni di squadra.

De Laurentiis blinda nuovamente Osimhen

“Osimhen? Resta. Ha un contratto per altri due anni, dove dovrebbe andare? I contratti sono sempre da rispettare da entrambe le parti perchè sono bilaterali. Finché la bilateralità c’è e non pende mai tutta da una parte o dall’altra, si va sempre d’accordo. E con Osimhen la bilateralità c’è dal primo momento", le parole del presidente del Napoli a Sky, al fianco di Cajuste per le sue prime parole da giocatore del Napoli. Una conferma probabilmente definitiva, stavolta senza aggiungere la postilla legata ad "offerte indecenti" considerando che De Laurentiis le ha respinte tutte ed in questa fase, a otto giorni dall'inizio del campionato, la deadline è scaduta da un pezzo. Positivo, del resto, l'ennesimo incontro con l'agente del giocatore e tutte le parti hanno interesse nel chiudere l'accordo per prolungare e adeguare l'ingaggio che con i bonus può toccare la doppia cifra.

Gli infortuni di mercato?

La situazione Lozano era già rientrata nell'ultimo test e quindi potrebbe restare fuori soltanto Piotr Zielinski. La trattativa con l’Al-Ahli è ormai in via di definizione: il giocatore ha già da tempo l'accordo ed il Napoli attende l'ultimo rilancio per dare l'ok definitivo in modo da poter alzare anche l'offerta per il sostituto del polacco. L'obiettivo è Gabriel Veiga, talento 2002 del Celta Vigo che per ora continua a chiedere i 40mln di euro della clausola rescissoria ma potrebbe accordarsi ad una cifra leggermente inferiore per accontentare la volontà del giocatore che da tempo è in parola col club partenopeo. Curiosità per le scelte di Rudi Garcia che farà le ultimissime prove verso il Frosinone e quindi quest'oggi non mancheranno degli indizi di formazione: dalle mezzali che affiancheranno Lobotka, come detto, al centrale che formerà la coppia con Rrahmani (subito il neo-acquisto Natan o l'usato sicuro Juan Jesus?)