Ultras Feyenoord erano martedì a Napoli: il motivo

Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega il motivo della presenza degli olandesi in città.

"Una decina o poco più, ma pur sempre ombre sul divieto di trasferta per gli olandesi in transito verso la Capitale. Alcuni hotel romani hanno ricevuto prenotazioni sospette dai Paesi Bassi e dopo la vicenda violenta degli ultras dell'Eintracht la soglia di attenzione è cresciuta. «Non c'è preoccupazione», dice il capo della Polizia, Lamberto Giannini. «Siamo in continuo contatto con le autorità d'Olanda e con Federalberghi: si sta facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa situazione». La possibilità che arrivino olandesi a Roma è concreta, ma non è detto che siano tutti ultras sotto falso nome: «C'è questa possibilità: penso che ci vorrà massima attenzione soprattutto mercoledì». Cioè domani.