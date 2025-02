Un altro bivio e Conte attacca: il sostituto di Kvara e l'ottava vittoria di fila

Arriva un altro bivio per il campionato del Napoli. Uno snodo pesantissimo verso lo scontro diretto contro l'Inter: la gara sul campo della Roma è sulla carta una delle poche trasferte complicate che restano da giocare al gruppo di Antonio Conte da qui al termine della stagione (l'altra sempre all'Olimpico, contro la Lazio) e superarla con i tre punti sarebbe l'ennesimo messaggio fortissimo al campionato. In primis perché quella di oggi non è certo la Roma dell'andata, che fece visita al Maradona dopo pochi giorni dall'arrivo di Ranieri, come sottolineato anche da Conte in conferenza stampa. I giallorossi infatti si ripresentano reduci dalla vittoria in Europa League che è valsa i play-off, ma soprattutto una media punti da Champions dal cambio in panchina e ben sette vittorie di fila in casa e quindi un ambiente nuovamente sereno e trascinante. Un test importante dunque per il Napoli che ha una striscia aperta di sette vittorie di fila ed ha avuto la settimana tipo per preparare il match anche se la vigilia è stata caratterizzata più che altro dal tormentone di mercato legato al sostituto di Kvaratskhelia.

Conte attende il sostituto di Kvara

L'inizio della conferenza stampa di ieri fa già intendere il verso che prenderà l'appuntamento alla vigilia della gara con la Roma: "In generale nel calcio devo dire che tra risolvere il problema e togliere il problema si tende solo a toglierlo. Lo si rimanda solo e tornerà a bussare". Riferimento al prestito oneroso di Saint-Maximin, rinviando all'estate la reale sostituzione del georgiano? Successivamente Conte non fa giri di parole: "Abbiamo perso un giocatore importante, ad oggi non è stato sostituito. Le altre uscite sono state rimpiazzate, quella di Kvara ad oggi no e parliamo di un campione. E' già da 4-5 gare che non c'è più, ma è giusto tenerlo presente. Ma io devo guardare cosa ho in casa e fare la differenza con quello che ho in casa".

I limiti sul mercato

In un secondo passaggio invece il focus è più generale sulle potenzialità del Napoli: "Rimpianti sul mercato? Aspettiamo, ma a me sposta poco, sono preparato sia in un senso o nell'altro. Il club decide, io sono a disposizione e non scopro adesso che il mercato del Napoli non sarà mai quello delle big, ci sono dei parametri da rispettare economici, di stipendio e pure di volontà dei calciatori che vanno convinti. Ma in ogni caso testa bassa e pedalare, non possiamo lamentarci o essere poco costruttivi", la chiusura proprio nelle ore in cui il Napoli prova a definire Allan Saint-Maximin in prestito oneroso e prepara un nuovo tentativo per Comuzzo della Fiorentina su cui può finire, a sorpresa, l'investimento più importante del tesoretto di Kvara.